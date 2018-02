Droga in casa, arrestato a Bacoli il rapper-pusher salernitano

E' stato arrestato mercoledì e condannato ieri il rapper salernitano Manuel Vitale che si era trasferito sul lago del Fusaro, a Bacoli. Al 32enne, spettano sei mesi di reclusione, pena sospesa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In più è stato allontanato da Bacoli con foglio di via obbligatorio.

I reati

Secondo l'accusa, il giovane avrebbe affittato un appartamento dove avrebbe vissuto con una ragazza del posto. Mercoledì sera l’irruzione dei carabinieri della stazione di Bacoli che hanno trovato sostanza stupefacente su un pensile della cucina, dove i militari hanno trovato anche un involucro in plastica con 90 grammi della droga, nonchè sei dosi già confezionate, un bilancino di precisione e bustine di cellophane. Il rapper-pusher è finito nei guai.