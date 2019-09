Spaccio a Pontecagnano: arrestato un giovane, il blitz in un bar

Blitz della Polizia di Battipaglia ieri sera. E' stato tratto in arresto un giovane pusher trovato in possesso di un panetto di hashish: B.D. pregiudicato 23enne, è finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio.

La tentata fuga

Gli agenti hanno effettuato un mirato servizio di osservazione nei pressi di un bar, nel comune di Pontecagnano Faiano, luogo abitualmente frequentato dal giovane, notandolo mentre passeggiava nella zona con fare circospetto. Gli agenti immediatamente hanno tentato di fermare il presunto pusher il quale, alla vista degli operatori, è fuggito accedendo all’interno di un vicino parco condominiale. I poliziotti, lanciatisi all’inseguimento, lo hanno bloccato dopo pochi metri, accertando che durante la fuga aveva gettato a terra un panetto di hashish, nascosto precedentemente nelle parti intime.

L'arresto

La successiva perquisizione ha consentito di trovare altra droga, una somma di denaro, sicuro provento dell’attività illecita, e un coltello di piccole dimensioni utilizzato per la preparazione delle dosi. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.