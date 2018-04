Hashish e denaro nelle parti intime: arrestato spacciatore a Battipaglia

E' stato trovato in possesso di hashish M.J., 35enne marocchino residente a Battipaglia. A beccarlo, il personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Polizia che, ieri, lo ha tratto in arresto, dopo un'attenta osservazione del pusher nei pressi di un bar in zona Lido Lago. Immediato il controllo.

La perquisizione

Perquisito, è stato trovato in possesso di quattro stecche di hashish nascoste nelle parti intime e la somma di centodieci euro in banconote di piccolo taglio, evidente guadagno dell’attività di spaccio. Dalla successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati altri sei pezzi della stessa sostanza, nella legnaia attigua all’abitazione, per un totale di circa diciassette grammi di droga, sottoposta a sequestro dagli agenti.

L'arresto

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dunque, l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del G.I.P. presso il Tribunale di Salerno.