Droga a Battipaglia, arrestato uno spacciatore a bordo di una Smart

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di di Battipaglia in azione, ieri, in via Brodolini. I poliziotti hanno controllato una Smart di colore nero, condotta da R. D. N., 19enne del posto, incensurato. Da subito, il giovane ha assunto un atteggiamento timoroso e agitato, tanto da indurre i poliziotti a ritenere che potesse nascondere qualcosa di illegale.

La perquisizione e l'arresto

Gli agenti hanno scovato la somma di denaro pari a 135 euro. Durante la successiva perquisizione veicolare sono state trovate dosi di hashish e, a seguito della perquisizione domiciliare, eseguita all'interno della camera da letto di R.D.N., i poliziotti hanno trovato e sequestrato hashish del peso complessivo lordo pari a 473,4 grammi, nonchè marijuana del peso complessivo lordo pari a 64,9 grammi e la somma di denaro di 1.000 euro, nonchè un bilancino digitale perfettamente funzionante e buste in cellophane da utilizzare per il confezionamento delle dosi e un coltello a serramanico con lama intrisa di hashish. R.D.N., pertanto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Salerno-Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.