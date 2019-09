Droga a Battipaglia: arrestato uno spacciatore 18enne, nei guai un cliente

E' stato beccato e messo in manette a Battipaglia, un giovane “pusher” in possesso di dosi di hashish pronte per lo spaccio. Ieri, 26 settembre, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, hanno effettuato un mirato servizio di osservazione nel rione Taverna delle Rose.

L'arresto

Gli agenti, nella zona, hanno notato la presenza di un giovane, M.V. battipagliese 18enne sospettato di cedere dosi di hashish a vari acquirenti locali. Nel corso del servizio, gli agenti hanno visto il ragazzo mentre transitava su via Rosa Jemma, in compagnia di C.M. 19enne anch’egli di Battipaglia. Gli agenti immediatamente hanno bloccato i due, accertando che M.V. era in possesso di hashish, per un quantitativo pari a 53 grammi, già suddiviso in dosi avvolte in cellophane, mentre C.M., che aveva tentato di disfarsi della droga gettandola a terra, aveva 0,4 grammi dello stesso stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di M.V., ha permesso di rinvenire un bilancino ben nascosto nella propria camera da letto. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Salerno. A C.M., infine, è stata contestata la violazione amministrativa quale assuntore di stupefacenti, con una contestuale segnalazione alla Prefettura. Il monitoraggio anti-spaccio continua.