Spaccio dinanzi alle scuole: perquisito e arrestato un 17enne a Battipaglia

Polizia in azione, ieri, a Battipaglia per scongiurare lo spaccio nei pressi degli istituti scolastici. E' stato tratto in arresto B.D.P. 17enne del posto, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

Le perquisizioni

Il giovane, a seguito di una perquisizione domiciliare, eseguita in due dimore diverse, è stato trovato in possesso di 73 grammi di hashish già suddiviso in dosi, di 6 grammi di marijuana, di ben tre bilancini digitali e di tre coltelli e di bustine in cellophane a chiusura termica da utilizzare per il confezionamento delle singole quantità.

L'arresto

Così, B.D.P è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza, in attesa della successiva convalida dell'arresto. I controlli continuano.