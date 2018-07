Spaccio a Battipaglia: un arresto e una denuncia, il blitz

Continuano, i controlli a Battipaglia, così come disposto dalle direttive impartite dal Questore di Salerno Maurizio Ficarra. Ieri sera, gli agenti del Commissariato diretti dal Vice Questore Aggiunto Imma Acconcia, hanno portato a termine un’altra operazione antidroga che ha consentito di arrestare, in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, B.G., 22enne battipagliese, incensurato, e di denunciare un altro giovane, anch’egli residente nella cittadina della Piana del Sele.

Il servizio

Il giovane arrestato è stato notato dagli agenti mentre si aggirava, in compagnia di un 18enne, a bordo di un’utilitaria in una zona della città abitualmente frequentata da spacciatori ed assuntori: non è passato inosservato agli equipaggi della Volante e alla Squadra di Polizia Giudiziaria, sotto la direzione della Procura della Repubblica.

La perquisizione

I due individui, bloccati, hanno assunto un atteggiamento timoroso, mostrandosi agitati ed insofferenti al controllo di polizia, tanto da insospettire gli agenti. Infatti, erano in possesso di pezzi di hashish, confezionati in bustine di cellophane trasparenti, e, all’interno dell’autoveicolo, sotto il sedile posteriore, avevano un coltello a serramanico in acciaio con lama intrisa della stessa sostanza stupefacente. Nello stesso contesto operativo, è stato anche individuato un giovane di Bellizzi che ha confermato l’attività di spaccio dell’arrestato, presso il quale poco prima aveva acquistato una dose di hashish.

L'arresto

Così, il 22enne è stato tratto in arresto in quanto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente, ai fini dello spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per il 18enne è invece scattata una denuncia. I controlli continuano.