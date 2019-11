Spaccio nella villa comunale di Battipaglia, vigilessa fuori servizio insegue i pusher

Basterebbe impegnare le 4 unità assunte a tempo determinato davanti la villa per dissuadere questi balordi a continuare a spacciare.

La polizia locale potrebbe risolvere almeno in parte questo increscioso problema, ci vuole solo un po' di volontà. Mi rivolgo al sindaco, in qualità di capo del corpo di Polizia affinché predisponga subito un servizio ad hoc per fronteggiare questa situazione e rendere la vita di noi mamme di Battipaglia più sicura e facile.