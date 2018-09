Spaccio a Buonabitacolo, arrestata una coppia con un 1 kg di droga in auto

Carabinieri in azione a Buonabitacolo: è stata tratta in arresto una coppia di Sapri per droga. I due, conviventi ed entrambi 40enni, sono stati sorpresi in possesso di circa un chilogrammo di marijuana. I militari, nel corso di specifici servizi antidroga e dislocati lungo le arterie principali e secondarie del Vallo di Diano, hanno controllato la loro auto.

La perquisizione

Non è sfuggito ai militari, tuttavia, l'odore acre proveniente dal bagagliaio, dove era situata della biancheria che la coppia aveva spiegato essere roba sporca e da lavare. I carabinieri, insospettiti dall’inconsueta disposizione di alcuni lenzuola, hanno sottoposto a perquisizione il bagagliaio trovando e sequestrando circa un chilogrammo di droga. Sequestrati anche 100 euro in contanti, ritenuti guadagno dello spaccio. I due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione della magistratura di Lagonegro.