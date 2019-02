Spaccio di droga nella movida cavese: arrestato un 30enne

E' stato arrestato dalla Polizia un pregiudicato, a Cava, per spaccio di stupefacenti nei pressi dei locali del centro. Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato, a seguito di un’attività di indagine svolta con appostamenti e servizi di osservazione, hanno messo in manette S.M., 30enne del posto, pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. La polizia di Cava è entrata in azione nei pressi di un bar sul corso Mazzini, dove il giovane era stato notato più volte aggirarsi, parlando con persone presenti, allontanandosi in direzione di una vicina traversa e, dopo poco, ritornando davanti al bar dove ricontattava le stesse persone con cui aveva parlato in precedenza, passando loro qualche piccolo involucro. Tale azione è stata ripetuta più volte dal giovane, circostanza sintomatica che confermava lo spaccio.

L'inseguimento

Il ragazzo, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga in direzione del viale Palatucci: rincorso dagli agenti, è stato raggiunto e fermato all’altezza di un distributore di carburanti, dopo aver tentato di divincolarsi e di liberarsi di sette stecche di sostanza stupefacente di hashish, confezionate con pellicola trasparente, che gli agenti prontamente hanno recuperato sulla strada.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione personale, sono state trovate, in una tasca del giubbotto, altre tre stecche dello stesso stupefacente. In un’altra tasca, è stata trovata la somma di circa 800 euro, in banconote di vario taglio. La sostanza stupefacente, pari a circa 30 grammi, nonché la somma di danaro rinvenuta in possesso del giovane, sono state sottoposte a sequestro. Il 30enne, quindi, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.