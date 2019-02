Droga a Cava: denunciato uno studente, arrestato uno spacciatore

Controlli anti-droga, da parte dei carabinieri, a Cava: in nottata è stato messo in manette S.V., 36enne accusato di spaccio di cocaina e hashish. In particolare, sono stati sequestrati circa 7 grammi di cocaina e circa 5 grammi di hashish, nonché segnalati alla Prefettura di Salerno 4 assuntori.

Il blitz

Intanto, ieri mattina, nei pressi dell’Istituto Commerciale Della Corte Vanvitelli, un minore M.G. le sue iniziale, è stato sorpreso con 23 grammi di hashish, già confezionati e pronti allo spaccio. Il minore é stato denunciato.

La pena

Infine, il Tribunale di Nocera Inferiore, ha inflitto la pena di 1 anno e 4.000 euro di multa a F.D.A., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: l'uomo venne arrestato in flagranza di reato il 7 novembre dai Carabinieri diretti dal Tenente Vincenzo Pessolano. Il monitoraggio continua.