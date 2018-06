Droga nel centro di accoglienza di Campagna: arrestato un 21enne

E' stato colto in flagranza e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne richiedente asilo della Sierra Leone. I Carabinieri di Eboli, stamattina, a Campagna, in un centro di accoglienza in località Difesa Maddalena, hanno beccato e messo in manette il 21enne.

Il ritrovamento

Nel corso di una perquisizione personale e locale effettuata dai militari nella stanza in cui il giovane straniero alloggia con altri due connazionali, sono stati trovati 27 grammi circa di marijuana già suddivisa in 20 dosi pronte per lo spaccio e altro materiale per l’attività illecita, in una valigia chiusa con un lucchetto. Un altro straniero presente nella camera è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e pertanto segnalato alla Prefettura di Salerno. I controlli continuano.