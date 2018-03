Blitz al Centro Oasi di Palinuro: arrestati due ospiti per spaccio di droga

Senza sosta, i controlli anti-droga in Cilento. I carabinieri, nel corso di un controllo a Palinuro, hanno bloccato due uomini sorpresi con una busta contenente marijuana, già confezionata e pronta per la vendita.I carabinieri di Sapri, in particolare, hanno eseguito delle verifiche presso il Centro Oasi di Palinuro.

Il blitz

I carabinieri del Nucleo Operativo, insieme a quelli di Centola Palinuro e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno tratto in arresto due ospiti del centro trovati in possesso di una “busta” contenente circa 300 grammi di marijuana, oltre che numerosi dosi già confezionate della stessa sostanza e vario materiale utile alla vendita al dettaglio. I due uomini, E.M classe 85 originario del Marocco e D.A. classe 94 originario del Gambia, sono stati così tratti in arresto per spaccio e condotti presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.