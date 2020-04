Spaccio nel centro storico di Salerno: un arresto, il blitz del Norm

Arrestato per spaccio di droga dai Carabinieri del Norm, un incensurato del centro storico di Salerno. Bloccandolo e sottoponendolo a perquisizione domiciliare, i militari hanno scovato oltre 4 etti di “crack” e circa 3 kg di sostanza da taglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sequestro

Sono stati sequestrati anche 1000 euro in contanti, probabile guadagno dello spaccio. Il crack era sia in conformazione solida che, in parte, già dosato per lo spaccio. L’uomo è finito ai domiciliari.