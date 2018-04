Spaccio di droga nella movida cilentana a Pasqua: denunciati 4 giovani

Raffica di controlli dei carabinieri di Sapri, nel weekend di Pasqua, lungo la fascia costiera di Sapri, Marina di Camerota e Palinuro.

I blitz

L’operazione, che ha visto in azione oltre 40 militari con le Unità Cinofile di Sarno, ha portato alla denuncia di quattro ragazzi, tutti residenti a Napoli, che sono stati trovati in possesso di 12 dosi di cocaina del peso complessivo di 8 grammi, oltre a diversi involucri di hashish e marijuana dal peso complessivo di 150 grammi, ma anche di materiale utile al confezionamento e all’immediato smercio delle sostanze stupefacenti presso alcuni locali della costa cilentana.

Non solo. Ma i militari dell’Arma hanno denunciato anche due persone per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 60enne, S.A. le sue iniziali, e di un 56enne, A.F., entrambi residenti nel Napoletano, trovati con un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro. Complessivamente hanno segnalato alla Prefettura controllati mentre si recavano nei noti locali della costa cilentana, tutti trovati in possesso di droga. In totale sono circa 250 i grammi sequestrati delle varie sostanze stupefacenti.