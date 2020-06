Spaccio nei pressi della Cittadella: arrestato 46enne, il blitz dei Falchi

Salerno al setaccio: la Polizia intensifica i servizi per la “movida”. Sono stati arrestati, infatti, un “pusher” salernitano ed un “taccheggiatore” georgiano.

Il blitz

Ieri sera, 6 maggio, i Falchi hanno tratto in arresto un “pusher” trovato in possesso di dosi di stupefacenti pronte per lo spaccio. Gli agenti hanno effettuato un servizio di appostamento in zona centro città, dove era stata segnalata la presenza di una persona dai capelli brizzolati che spacciava stupefacenti nella zona della lungoirno, nei pressi della Cittadella Giudiziaria. Nella serata, i poliziotti sono riusciti a individuare, precisamente nei pressi di un bar vicino, la persona descritta che, dopo una breve attività di osservazione, è stata prontamente bloccata prima che si allontanasse e sottoposta a perquisizione personale: è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina, già confezionate e pronte alla vendita, nonché sostanza per il taglio dello stupefacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto

L’uomo, identificato per F.L., 46enne salernitano, pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti, è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, condotto ai domiciliari, a disposizione dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.