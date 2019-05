Sorprese con cocaina: nei guai due giovani ad Eboli, denunciato anche un 32enne

Sono finite nei guai, una 27enne ed una 19enne di Eboli, tratte in arresto dopo essere state sorprese con stupefacenti, nonchè un 32enne, nel corso dell'operazione dei carabinieri della Sezione Operativa di Eboli e della Stazione di Campagna. Ad essere fermate, le pusher M.A 27enne e P. G. 19enne, entrambe residenti a Eboli. Quest’ultima è stata arrestata anche per il reato di detenzione di banconote contraffatte.

I provvedimenti

Denunciato per entrambi i reati anche P. C di convivente della 27enne ed originario di Campagna. Dopo la perquisizione, sono stati sequestrati 13 grammi di cocaina, nonchè 310 euro in banconote false di vario taglio di cui era in possesso P. G. e un bilancino elettronico di precisione. M. A. è finita, dunque, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.