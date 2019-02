Spaccio a Battipaglia, 25enne di Montecorvino sorpreso con cocaina: arrestato

E' stato messo in manette alle prime luci di stamattina, dagli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, F.G., 22enne incensurato, residente a Montecorvino Pugliano. Nel corso dei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato sorpreso con della cocaina.

L'arresto

L'accusa, infatti, è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio. Il giovane, dopo una perquisizione personale e domiciliare, a Battipaglia, è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, e del materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi da porre in vendita al dettaglio. Il giovane è finito agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Salerno.