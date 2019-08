Coca nascosta in bocca e nell'intimo: arrestati due spacciatori a Pagani

Sono stati arrestati ieri pomeriggio, dai carabinieri di Pagani, due giovani F.L. e P.G., di 29 e 20 anni, sorpresi in flagranza di reato mentre cedevano molteplici dosi di crack.

Il blitz

L’operazione antidroga ha avuto luogo in viale Trieste, fiorente piazza di spaccio, tristemente nota in tutto l’Agro. I pusher, dei quali il più giovane era incensurato, avevano circa 100 dosi di cocaina, nascosta in bocca, nei calzini e nell’abbigliamento intimo. I controlli continuano.