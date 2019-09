Spaccio di droga a Pagani, arrestati due pusher: sequestrati 1000 euro

Salgono ad undici gli arresti in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti, messi a segno in meno di due mesi dai carabinieri di Pagani guidati dal Tenente Cannatelli.

Il blitz

Nella giornata di ieri sono stati tratti in arresto altri due pusher, trovati in possesso di circa 100 dosi di cocaina e di un incasso di oltre 1000 euro in banconote di piccolo taglio. Numeri che fanno riflettere su di un business malavitoso in repentina crescita, favorito da numerosi fattori come - comunicano i carabinieri - "il costante aumento della richiesta, gli alti introiti, la facilità di reperire manovalanza tra la disperazione e l'incertezza del sistema sanzionatorio. In virtù dei recenti numerosi arresti, la città di Sant' Alfonso appare tristemente assumere una posizione di alto rilievo nell'intera provincia salernitana".