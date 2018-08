In scooter con la droga: tentano la fuga, arrestati 2 giovani a Pontecagnano

Droga a Pontecagano: ieri, 3 agosto, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato D.R., 20enne del posto, e G.B. 19enne di Salerno, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto

I giovani, mentre percorrevano via Vespucci a bordo di uno scooter condotto dal 19enne salernitano, hanno tentato la fuga una volta notata l’auto di servizio dei militari dell’Arma. Raggiunti e bloccati all’interno del parcheggio di un noto supermercato, sono stati sottoposti a perquisizione sul posto: il 20enne era in possesso di 9 pezzi di hashish del peso complessivo di 18 grammi. La successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso di sequestrare altri 12 grammi della sostanza, nonché materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi. I due, dunque, sono finiti ai domiciliari, presso le rispettive abitazioni.