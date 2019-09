Spaccio ad Eboli: arrestato un operaio 45enne, nei guai il cliente

E' stato arrestato dai carabinieridi Eboli, uno spacciatore colto a cedere una dose di hashish ad un giovane del luogo Nella tarda serata di ieri M. M., 45 enne operaio del posto, è stato messo in manette nelle vie del centro cittadino perché sorpreso nella fragranza del reato.

L'arresto

L’immediato intervento dei militari, ha permesso di bloccare lo spacciatore ancor prima che potesse tentare la fuga. Durante la perquisizione domiciliare, inoltre, sono stati sequestrati circa 300 grammi di marihuana e 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi, nonché bilancini di precisione, un coltello ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi di droga. Il giovane acquirente è stato identificato e segnalato all’Autorità Prefettizia mentre l’arrestato, dopo esser stato condotto in caserma per l’espletamento delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Salernitana, è stato ricondotto presso la propria abitazione, ai domiciliari.