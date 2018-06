Vedono i carabinieri e tentano di disfarsi della droga: denunciati tre giovani a Nocera

Nel corso della settimana gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore hanno svolto una serie di controlli sul territorio identificando 217 persone e fermando ben 94 autoveicoli. Attraverso il sistema di rilevamento automatizzati della targhe hanno controllato, inoltre, 350 veicoli.

I controlli

Nella serata di ieri tre giovani a bordo di un’automobile, alla vista del posto di controllo della Polizia, hanno cercato di disfarsi di alcune stecchette di sostanza stupefacente avvolte nel cellophane lanciandole dai finestrini. La mossa, però, non è sfuggita agli agenti che oltre a bloccare immediatamente la vettura hanno recuperato la sostanza che poi al narcotest è risultata essere del tipo “hashish” per un peso complessivo di 3,8 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato in via amministrativa mentre i tre giovani, tutti residenti a Nocera, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo. Non solo. Ma, sempre ieri, i poliziotti hanno ritrovato e restituito al legittimo proprietario una moto che era stata rubata nel pomeriggio di martedì.

Durante i posti di blocco sono state rilevate e contestate 6 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirate due patenti di guida, un veicolo inoltre è stato sottoposto a fermo amministrativo. I controlli sono stati estesi anche a 15 pregiudicati, agli arresti domiciliari, che sono stati tutti trovati regolarmente nelle loro abitazioni.