Spaccio sul lungomare, De Luca soddisfatto per gli arresti: "Ho sollecitato io l'intervento"

Dopo le parole di elogio del sindaco, arrivano quelle del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per le forze dell'ordine e la magistratura per gli arresti dei diciassette gambiani che spacciavano sul lungomare. De Luca ha precisato: "Era un intervento che mi sono permesso di sollecitare da tempo perché non possiamo avere sul lungomare spaccio di droga e delinquenza".

Lo sfogo

Nel consueto intervento del venerdì su Lira Tv, il Governatore ha riconfermato come la sicurezza sia un bene primario: "Me ne infischio delle posizioni ideologiche, ma la Regione fa muro contro la violenza ed altri regalano spazi nei centri sociali. Noi no, l’importante è guardare in faccia le persone e dire cosa fa l’uno e cosa fa l’altro", ha concluso l'ex sindaco di Salerno.