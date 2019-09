Droga e munizioni: due arresti in 3 giorni a Salerno, nei guai anche un 31enne per evasione

Controlli serrati, da parte dei carabinieri, in questi giorni. In particolare, il 6 settembre, i militari di Salerno hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di evasione, M. M., pregiudicato 31enne che si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione, dove stava scontando i domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato poi ricondotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Gli altri arresti

L’11 settembre 2019, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno messo in manette E. G., pregiudicato 45enne di Nocera Superiore, fermato in via Alfonso Gatto alla guida di un motorino e trovato in possesso di 4 grammi di cocaina ed eroina, già suddivisi in 30 dosi e sottoposti a sequestro. Mentre ieri, 13 settembre, i Carabinieri hanno arrestato per spaccio di droga e detenzione abusiva di munizioni, B. M., pregiudicato 41enne di Salerno, nella cui abitazione, nel corso di una perquisizione, sono stati trovati 45 grammi circa di cocaina, in parte suddivisa in dosi, sottoposta a sequestro insieme a un bilancino di precisione, a 5.540 euro in contanti, verosimile provento di spaccio, nonché a un proiettile per pistola. L’arrestato è finito ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.