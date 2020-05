Spaccio di droga tra Piana del Sele e Vallo di Diano: in 8 a processo

Otto persone (italiane e straniere) sono state rinviate a giudizio, perché coinvolte nell’operazione “Coffee Break” che ha consentito di sgominare un traffico di sostanze stupefacenti tra la Piana del Sele e il Vallo di Diano. L’udienza, presso il Tribunale di Lagonegro, è fissata per il 23 giugno prossimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inchiesta

Nel registro degli indagati sono finiti il 47enne G. M, i marocchini S. H. e F. Z., di 33 e 35 anni, e la 46enne I. H., tutti di Teggiano; il 32enne A. M. di Atena Lucana; il 30enne M. M., il 44enne H. S. e il 39enne S. O., di Eboli. A loro vengono contestati diversi capi di imputazione agli imputati, dalla detenzione di droga al fine di spaccio alla resistenza a pubblico ufficiale. Nell'ambito dell'operazione è stato sequestrato circa 1,5 kg di droga e sono stati accertati 250 episodi di spaccio, nonchè registrate diverse segnalazioni alla Prefettura di Salerno di persone tra i 20 e i 40 anni, alias consumatrici abituali di droga. L'operazione Coffee Break prende il nome, per l'appunto, da “prendere il caffè” per parlare a telefono della droga: l’indagine è partita nel novembre 2017, dopo l’arresto di un marocchino a Teggiano. In quell’occasione il giovane fu ritrovato con diversi quantitativi di stupefacente.