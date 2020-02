Droga a Pastena, arrestato spacciatore sorpreso con hashish

Proseguono, i controlli anti-droga a Salerno. Nel pomeriggio del 9 febbraio, infatti, il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti ed intensificati dal Questore di Salerno, in occasione del fine settimana, a Pastena, ha notato due giovani intenti a confabulare tra di loro con fare sospetto.

Il blitz

Intuendo la presenza di spacciatori in loco, i poliziotti li hanno controllati: uno dei due attenzionati, identificato per B.L., salernitano 37enne, con precedenti specifici e per reati contro la persona e il patrimonio, nella tasca del giubbotto, all’interno di un portaocchiali, nascondeva 14 involucri di cellophane contenente sostanza solida di colore marrone. La successiva perquisizione presso il domicilio, ha consentito di scovare un bilancino di precisione ed un coltellino utilizzati per il confezionamento della dosi. Il materiale sequestrato, analizzato da personale della Polizia Scientifica, è risultato hashish per un peso complessivo di 20 grammi. L'uomo è finito ai domiciliari.