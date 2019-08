Spaccio di droga a Tor Bella Monaca: tra i 7 arrestati, anche un salernitano

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito mirati controlli nel quartiere Tor Bella Monaca che ha portato all'arresto di 7 persone, tra cui un salernitano. Sorvegliate speciali le piazze di spaccio della zona: 5 sono i pusher arrestati in flagranza di reato, sorpresi a spacciare in via dell'Archeologia. Si tratta di una 28enne romana, un 27enne romano, un 37enne della provincia di Salerno, una 48enne romana e una 37enne della provincia di Ascoli Piceno.

La scoperta

I Carabinieri hanno trovato in loro possesso, e sequestrato, oltre 100 dosi di droga- tra cocaina, eroina, hashish, crack e marijuana- e circa 2.000 euro, ritenuti guadagno dello spaccio. Identificati anche numerosi acquirenti, poi segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

Gli arresti

I militari hanno poi arrestato un giovane romano in esecuzione di un'ordinanza di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, a cui era già sottoposto, emessa l'8 agosto dal Tribunale per i Minorenni di Roma - Ufficio di Sorveglianza, a seguito delle ripetute violazioni commesse. E' stato condotto presso l'istituto penale per minorenni di Roma. In manette è finito anche un 30enne romano, già sottoposto all'obbligo della presentazione in caserma, a seguito delle ripetute violazioni della misura commesse. I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno anche eseguito numerosi posti di controllo: identificate 66 persone e eseguiti accertamenti su 47 veicoli.