Spacciano eroina e cocaina in pieno centro: arrestati dai Nibbio a Salerno

Agenti della Sezione Volanti della Polizia in azione, ieri pomeriggio. Sono stati tratti in arresto due spacciatori, una donna ed un uomo, rispettivamente N.L., 48enne, e P.G. 32enne, entrambi salernitani e con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti.

Il blitz

In particolare, gli agenti di un equipaggio dei “Nibbio” a bordo di motociclette, li hanno notati in pieno centro cittadino, mentre stavano per cedere una dose di stupefacente ad un altro giovane: prontamente li hanno bloccati. All’esito della successiva perquisizione personale i due sono stati trovati in possesso di 13 dosi preconfezionate in cellophane di eroina e 15 dosi di cocaina, oltre alla somma di circa 400 euro, provento dello spaccio, e di due telefoni cellulari utilizzati per contattare i clienti.

L'arresto

Pertanto, dopo le formalità di rito, i pusher sono stati messi in manette e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: sono finiti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato nella mattinata odierna.