Sorpreso con la droga in casa: arrestato un giovane spacciatore a Salerno

Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salerno in azione, ieri: è stato arrestato per detenzione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente, M.D.S. classe1990, pregiudicato. I militari, nel corso di una perquisizione locale effettuata presso l’abitazione del giovane, hanno scovato e sequestrato 120 grammi circa di sostanza stupefacente, in parte già suddivisa in dosi: si trattava di cocaina, hashish e marijuana.

L'arresto

Trovato anche il materiale per il taglio e il confezionamento e alla somma in contanti di circa 4.000 euro, provento di spaccio. L’arrestato è finito ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di rito direttissimo.