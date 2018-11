Lo droga viaggia su Instagram e Whatsapp a Salerno: la mappa dello spaccio

Lo spaccio di sostanze stupefacenti, in provincia di Salerno, viaggia sulla rete. E, in particolare, tramite Whatsapp a Telegram. Il sistema di messaggistica istantanea che permette di cancellare le conversazioni senza lasciare tracce. E’ lì – si legge in un’inchiesta de Il Mattino – che avvengono gli accordi tra pusher e clienti su quantità, prezzo e luoghi di appuntamento fissati spesso anche fuori dai confini cittadini.

Le zone dello spaccio

A Salerno centro, ad esempio, si può acquistare ottimo hashish o della buona marijuana passeggiando sul lungomare o spingendosi fino alla Concordia. Nel resto della città basta andare nei soliti luoghi di aggregazione, per trovare il pusher che si confonde tra qualche anziano seduto sulla panchina e i gruppi di ragazzini che chiacchierano tra di loro. E sono proprio loro, i minorenni, i migliori clienti di coloro che vendono fumo: hanno una età che varia dai 16 ai 30 anni e per una dose spendono dai 12 ai 15 euro. Prezzi diversi, invece, per la cocaina: 60 euro. Ma anche un'età diversa: dai 20-25 fino ai 50 anni. Molto dipende dalla disponibilità economica. Da gennaio ad oggi, secondo i dati forniti dalla polizia di Stato, sono 31 gli acquirenti segnalati all'Ufficio territoriale di Governo. Numeri che, se sommati alle segnalazioni provenienti anche dalle altre forze dell'ordine, lievitano a dismisura.