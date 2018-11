Spacciava cocaina e hashish a Sant'Eustachio: arrestato 30enne

Un trentenne salernitano, B.A.A le sue iniziali, è stato arrestato nel quartiere Sant’Eustachio a Salerno, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I controlli

Il giovane, ieri sera, è stato notato dai poliziotti della “Sezione Antidroga” della Squadra Mobile mentre transitava, alla guida della sua auto (Smart), in via Marchiafava. Alla vista degli agenti ha cercato di eludere il controllo, insospettendoli. Per questo lo hanno bloccato per identificarlo. Al termine della perquisizione è stato trovato in possesso di due contenitori cilindrici di colore bianco con all’interno 11 dosi di cocaina per un peso di circa 7 grammi e un’ingente somma di denaro pari a poco meno di 2 mila euro, suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio. Poi i poliziotti si sono recati presso la sua abitazione dove hanno trovato 90 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. Il trentenne, quindi, su disposizione della Procura di Salerno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.