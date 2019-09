Coca e marijuana in barca e in casa: arrestato spacciatore a Sapri

Operazione anti-droga dei carabinieri di Sapri in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Sarno: è stato arrestato un 26enne incensurato che aveva nascosto dello stupefacente all’interno del motore di una barca, ferma all’interno del giardino di pertinenza dell’abitazione.

L'arresto

Grazie al Pastore tedesco “Olli”, i carabinieri hanno individuato i 26 grammi di cocaina e in camera del ragazzo, a Sapri, è stata trovata anche una scatoletta con 35 grammi di marijuana. In casa, poi, anche un bilancino di precisione probabilmente usato per l’attività di spaccio. Il pusher, dunque, è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato.