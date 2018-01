Spaccio a Scafati, nascondeva la droga nello specchietto dello scooter: arrestato

E' stato arrestato a Scafati un pusher che nascondeva della cocaina nello specchietto del suo scooter: a beccarlo, la Guardia di Finanza di Salerno. L'uomo aveva altre 62 dosi di stupefacente presso la sua abitazione.

La perquisizione

Le fiamme gialle hanno scoperto che il giovane, alla guida del suo motorino, aveva nascosto 13 “pallini” di cocaina all’interno dello specchietto retrovisore. Grazie alla perquisizione nella sua abitazione a Gragnano, è stato possibile trovare altre 62 confezioni di droga per un totale di 25 grammi e 200 euro in banconote da piccolo taglio, guadagno dello spaccio. Il responsabile è stato tratto in arresto ed è stato processato per “direttissima” presso il Tribunale di Nocera Inferiore.