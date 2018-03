Capaccio, spacciava droga al mercato ortofrutticolo: arrestato

Continuano i controlli anti-droga nel salernitano. Un 28enne di Capaccio Paestum è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Il blitz

L’uomo si trovava all’interno del mercato ortofrutticolo di Capaccio, mentre cedeva marijuana: con sé aveva diverse bustine pronte per essere vendute. In un successivo controllo domiciliare, sono state trovate altre 77 dosi. I militari lo hanno fermato e messo in manette.