Spaccio di droga: arrestato un insospettabile a Castel San Giorgio

E' stato arrestato ieri, a Castel San Giorgio, un uomo sorpreso in possesso di droga e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. I carabinieri, infatti, insospettiti per il via vai di tossicodipendenti che si recavano dal pusher, lo hanno perquisito, scovando diversi grammi di eroina.

L'arresto

I controlli, dunque, si sono estesi all'auto e all’abitazione: sono stati trovati circa 50 grammi tra eroina ed hashish, oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della sostanza. L'uomo è finito agli arresti domiciliari.