Spaccio di droga sul lungomare di Salerno, arrestato 31enne

Nuovo arresto per droga, sul lungomare Trieste, a Salerno. Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno messo in manette V.C., salernitano 31enne, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto

L’uomo, con precedenti, è stato controllato dagli agenti della sezione Volanti, nei pressi dei giardini limitrofi alla strada. Il suo atteggiamento sospetto ha allertato gli agenti in servizio: fermato e controllato, il pusher è stato trovato in possesso di sei piccoli involucri, contenenti rispettivamente tre dosi di cocaina e tre di eroina. Inoltre, presso la sua abitazione, a seguito di una perquisizione, sono state trovate altre 26 dosi di cocaina e 25 di eroina, più alcune dosi di hashish. Sono stati recuperati e sequestrati, infine, la somma provento dello spaccio (180 euro) e due bilancini elettronici per la pesatura di precisione, nonché altro materiale utile per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Il 31enne è stato arrestato: in attesa del proseguimento della procedura, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Fuorni.