Droga nelle parti intime: arrestato uno spacciatore a Montecorvino

Polizia di Battipaglia in azione, sabato sera: a Montecorvino Rovella sono stati controllati un’auto e il suo conducente L.D.D., 34enne, pluripregiudicato, residente a Napoli ma di fatto domiciliato nella cittadina dei Picentini.

Il controllo

Da subito, l'uomo si è mostrato timoroso e agitato tanto da insospettire gli agenti che hanno deciso di sottoporlo a una perquisizione personale: lo hanno trovato in possesso di circa 11 grammi di cocaina e di 219 grammi di marijuana, scovati nelle parti intime. Trovata anche la somma di 550 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti il profitto dello spaccio, nonché 220 euro in banconote risultate false e un manganello telescopico. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni. Gli è stata anche contestata la violazione amministrativa prevista per chi non rispetta i parametri dei Decreti anti Covid 19.