Droga nella villa comunale di Battipaglia: arrestato uno spacciatore 25enne

Senza sosta, la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti a Battipaglia: gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato del locale Commissariato, la sera del 7 novembre, hanno tratto in arresto in flagranza di reato uno straniero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Durante il pattugliamento della zona della villa comunale, gli agenti hanno controllato una persona sospetta che si aggirava nei dintorni: addosso aveva otto pezzi di hashish, avvolti ciascuno in ritagli di carta, per un peso complessivo di 5 grammi.

L'arresto

Pertanto, l’uomo, identificato per S.M., 25enne marocchino con precedenti, senza fissa dimora, è stato messo in manette e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida e del rito direttissimo. In corso, intanto, ulteriori accertamenti per verificare la posizione del cittadino straniero per la permanenza nel territorio italiano.