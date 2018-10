Battipaglia, scatta il blitz antidroga: un arresto e una denuncia per spaccio

Polizia di Battipaglia in azione, ieri, in via Caracciolo di Eboli, nella zona della litoranea: è stata tratta in arresto, in flagranza di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, la cittadina romena S.L.M. 29enne dimorante ad Eboli, già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia.

L'arresto

La straniera, dopo una perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di 70 grammi di hashish, un bilancino digitale e un coltellino utilizzato per la preparazione delle dosi da porre in vendita. A seguito dell’arresto, il Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica ha disposto i domiciliari per la cittadina rumena, in attesa del rito direttissimo che si terrà dinanzi al Tribunale di Salerno.

La denuncia

Durante la stessa attività di Polizia Giudiziaria, i poliziotti hanno indagato iper detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, il cittadino marocchino E. M. M. 31enne di Eboli, pregiudicato per reati specifici, il quale, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di diverse dosi di hashish del peso complessivo di 8 grammi, recuperate dai poliziotti.