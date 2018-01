Va a spasso mentre è ai domiciliari: 38enne arrestato a Giffoni

E' stato beccato ieri sera, dai carabinieri di Giffoni Sei Casali, il pregiudicato G.S, 38enne salernitano, di fatto domiciliato a Giffoni Sei Casali, nella flagranza di evasione. L’uomo era sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione, dopo l'arresto del 19 gennaio, a Salerno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto

Ieri è stato sorpreso dai militari, impegnati in un servizio perlustrativo disposto dalla Compagnia di Battipaglia, mentre si intratteneva a piedi nel comune dei monti picentini. A seguito della direttissima celebrata questa mattina al Tribunale di Salerno, in cui è stato convalidato l’arresto, il 38enne è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito abbreviato, da lui richiesto e fissato per il prossimo 14 febbraio.