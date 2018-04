Nascondevano 18 grammi di hashish nel Suv: arrestati 2 uomini a Mercatello

Due uomini di 51 e 41 anni, C.R e R.P le loro iniziali, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile nel quartiere Mercatello a Salerno.

Il fatto

I due sono stati intercetati mentre, a bordo di un Suv, si fermavano nei pressi di un bar situato in via Lungomare Colombo con atteggiamento alquanto sospetto. I poliziotti, quindi, sono entrati subito in azione. E così, nel corso della perquisizione del veicolo, hanno scoperto all’interno di due vani appositamente ricavati nella parte posteriore, circa 18 chilogrammi di hashish. Per questo, dopo essere stati identificati, i due uomoni sono stati subito ammanettati e rinchiusi nel carcere di Fuorni in attesa del giudizio di convalida.