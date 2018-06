Sorpresi a spacciare droga a Battipaglia: arrestati due giovani

Due ragazzi battipagliesi V.R.D di 21 anni e R.M di 26 anni sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Ieri sera, in via Domodossola, gli agenti della polizia li hanno sorpresi mentre si avvicinavano ad una automobile parcheggiata ricevendo un involucro dalla persona seduta al lato passeggero dopo avergli dato una banconota. Poco dopo i poliziotti hanno fermato la vettura per perquisire sia la stessa che i due ragazzi. Al termine dei controlli hanno rinvenuto vari involucri di cellophane con dentro 60 grammi di hashish e anche un bilancino di precisione di piccole dimensioni di cui i pusher si erano disfatti gettandolo dal finestrino prima del posto di blocco. Ora sono in manette a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.