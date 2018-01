Sorpreso con hashish e marijuana: arrestato 22enne ad Eboli

Un pregiudicato di 22 anni, G.V le sue iniziali, è stato arrestato la scorsa notte nella città di Eboli. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish e marijuana, suddivise in dosi e pronte per essere immesse sul mercato illegale delle sostanze stupefacenti, di un bilancino di precisione e di soldi provento dello spaccio.

Dopo l'identificazione il 22enne è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del giudizio di convalida parte del Gip.