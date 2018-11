Da Cava de' Tirreni a Roma per spacciare: arrestato 39enne

Da Cava de’ Tirreni fino al quartiere dell'Esquilino di Roma per spacciare droga. A beccare un 39enne i carabinieri della Compagnia Roma Centro che lo hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Il pusher, arrivato poche ore prima da Cava, è stato sorpreso in via Giolitti mentre stava cedendo delle dosi di hashish ad due acquirenti di nazionalità senegalese, identificati e segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di droghe. Durante la perquisizione, il 39enne è stato trovato in possesso di altre 5 dosi pronte per essere vendute e la somma di 20 euro, ritenuta il provento dell'illecita attività. L'arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. Le indagini determineranno a capire se il traffico di droga era abituale da parte del 39enne.