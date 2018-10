Spaccio di hashish: arrestati due giovani nel quartiere Pastena

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, due spacciatori a Salerno. In particolare, una pattuglia della Sezione Volanti della Questura ha bloccato due giovani che viaggiavano a bordo di un motociclo nel quartiere Pastena.

L’arresto

Alla vista dei poliziotti, i ragazzi hanno tentato di eludere il controllo, ma sono stati ben presto fermati e identificati per C.M. di 19 anni e T.V. di 22 anni. Entrambi salernitani, incensurati, sono stati perquisiti e trovati in possesso di sostanza stupefacente, di tipo hashish, pronta alla vendita, per un peso complessivo di circa 40 grammi, ma anche di una somma di denaro, probabile provento dello spaccio.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, inoltre, gli agenti hanno sequestrato anche materiale per la preparazione delle dosi di stupefacente. I due giovani, infatti, disponevano di contenitori con all’interno delle dosi di hashish, numerose bustine in plastica, bilancini di precisione, alcuni coltelli e taglierini da lavoro e di alcuni telefoni cellulari per contattare i clienti. Sequestrata anche un’altra somma di denaro (130 euro), provento dello spaccio. I due ragazzi sono stati arresti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.