Spaccio sul lungomare, i salernitani: "Combattetelo come avete fatto con gli abusivi"

Si mimetizzano tra i passanti, ma, ai più attenti, non passano inosservati per il loro fare sospetto. Innumerevoli, le segnalazioni dei lettori e frequenti pure gli arresti delle forze dell'ordine che li colgono non di rado in flagranza di spaccio. La presenza dei pusher sul lungomare di Salerno preoccupa e amareggia i cittadini ormai da tempo. Ultimo caso, quello della giornata di Pasqua, quando un gambiano è stato perquisito ed incastrato grazie alla segnalazione di una agente di Polizia napoletana libera dal servizio. Il loro "covo" tristemente è proprio il lungomare cittadino, precisamente il tratto più vicino a piazza della Concordia. Nonostante le retate ed i blitz che spesso hanno visto partecipe anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, non abbandonano le loro "postazioni".

Parlano i lettori

"L'unica soluzione è un presidio di Polizia stabile per impedire ai pusher di agire indisturbati sotto gli occhi dei passanti - ci ha scritto una lettrice, residente del centro - Il tratto finale del lungomare Trieste, quello che confina con il lungomare di Torrione, è impraticabile: spacciatori africani che lanciano occhiatacce verso chiunque li noti si siedono sulle panchine in attesa di incontrare i clienti e noi dobbiamo rinunciare al passeggio nella zona, per ragioni ovvie di sicurezza. E' una situazione inaccettabile che si protrae da troppo tempo". "Se si lottasse contro lo spaccio così come si è lottato contro l'ambulantato abusivo (fenomeno peraltro meno allarmante e grave), forse i pusher si allontanerebbero", ha osservato un altro utente. Unanime ed accorato, dunque, l'appello alle forze dell'ordine affinchè vengano resi "fissi" i controlli nella zona, per consentire alle persone perbene di tornare a godere del loro passeggio a tu per tu con il mare.