Droga sul lungomare di Salerno: arrestati altri 2 spacciatori

Dopo la recente retata anti-droga culminata con 17 arresti , il lungomare torna ad essere meta di spacciatori e clienti. Il 15 giugno, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia, infatti, hanno messo in manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, i gambiani C. A. classe '99 e S. B. classe 2000.

L'arresto

I due, sul lungomare Trieste, subito dopo aver ceduto una dose di marijuana ad un acquirente, sono stati prontamente bloccati dai Carabinieri e trovati in possesso, nel corso di perquisizione personale, di 85 grammi circa di hashish, sottoposti a sequestro insieme a 35 euro in contanti, guadagno di spaccio. I due stranieri sono finiti ai domiciliari.