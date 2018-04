Spaccio sul lungomare: droga nell'intimo e nel pacchetto di arachidi, un arresto

E' stato arrestato sul lungomare Trieste B.M., gambiano del '97, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno acciuffato nel pomeriggio della domenica di Pasqua, intorno alle 19.

I sospetti

Lo straniero è stato notato da una agente della Polizia di Stato appartenente alla Questura di Napoli che, libera dal servizio, durante una passeggiata con la propria famiglia, ha osservato il fare sospetto dell’uomo che aveva avvicinato un giovane probabilmente con la volontà di cedergli droga. La poliziotta ha chiesto quindi ausilio, attraverso il numero d’emergenza 112, ed un equipaggio della Volante è intervenuto subito sul posto fermando l’uomo.

La perquisizione

Gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato numerose dosi di marijuana ed hashish, nascoste dal pusher gambiano in varie parti del suo abbigliamento intimo, nonché in una bustina contenitore alimentare di arachidi che il soggetto fingeva di mangiare e offrire per dissimulare l’attività di spaccio: sono stati sequestrati circa 30 grammi di cannabinoidi ben confezionati e pronti alla vendita. L’uomo è stato quindi tratto in arresto dagli uomini della Volante e dalla collega della Questura di Napoli. Lo spacciatore è stato posto a disposizione del magistrato del Pubblico Ministero e condotto in carcere, in attesa della convalida dell’arresto.