Spaccio di droga sul lungomare di Salerno: quattro uomini fermati dalla Finanza

I Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Salerno hanno intensificato i loro controlli sia nel capoluogo che nei comuni delle provincia. Cinque le persone individuate: un italiano e un cittadino straniero, nei pressi del Lungomare Trieste del capoluogo, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di “hashish”; entrambi sono stati sorpresi grazie al fiuto del cane antidroga “Fabry”. Altri due uomini salernitani sono stati fermati in Piazza della Concordia perché sorpresi con alcuni grammi di “hashish”; la droga è stata sequestrata mentre entrati sono stati segnalati dai finanzieri alla Prefettura per uso illecito di sostanze stupefacenti.

Infine le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro oltre 9 kg di tabacchi lavorati che erano in vendita in un bar di Mercato San Severino in assenza dell’autorizzazione prevista; il responsabile è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli e dovrà pagare una multa di oltre 3 mila euro.